Questa mattina, l’allenatore dell’Inter ha incontrato i dirigenti per discutere della stagione futura. Dopo circa tre ore di confronto, si sono avviate le trattative per il rinnovo del contratto di un membro dello staff tecnico. Nel frattempo, si lavora anche sul piano di mercato, con diverse decisioni ancora da definire. Cristina Chivu, presente all’incontro, ha lasciato la sede poco dopo la fine della riunione.

Summit questa mattina tra l’allenatore nerazzurro e la dirigenza per pianificare la prossima stagione Cristina Chivu va veloce. Non c’è tempo di sedersi sugli allori, con il tecnico dell’ Inter che questa mattina poco dopo le 10 è arrivato nella sede nerazzurra per programmare il mercato con la dirigenza e non solo dopo la festa per il ‘Doblete’. Cristian Chivu lascia la sede dopo il summit con la dirigenza (Ansa) – Calciomercato.it Il vertice con la società è durato oltre 3 ore e si è parlato inevitabilmente anche del rinnovo oltre il 2027 di Chivu. L’allenatore dopo l’entusiasmante stagione sulla panchina nerazzurra firmerà presto il prolungamento almeno per un altro anno ( giugno 2028 ), oltre a un ritocco dell’ingaggio sopra i 3 milioni netti più bonus. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Inter, Chivu lascia la sede dopo 3 ore: rinnovo in arrivo e il piano mercato | FOTO CM

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