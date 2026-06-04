L'Inter ha incontrato l’agente di Chivu per discutere il rinnovo del contratto fino al 2028. Il nuovo accordo includerà clausole specifiche, anche legate al mercato. Nel frattempo, il club ha raggiunto un accordo con il Real Madrid per la cessione di Dumfries, che porterà all’Inter un importo ancora da definire. La trattativa tra le parti è in corso, senza ulteriori dettagli ufficiali al momento.

Quali clausole includerà il nuovo contratto di Chivu fino al 2028?. Quanto incasserà l'Inter dal trasferimento di Dumfries al Real Madrid?. Chi è Marco Palestra e come sostituirà l'olandese in difesa?. Come cambierà la rosa dopo le cessioni e gli acquisti estivi?.? In Breve Nuovo contratto Chivu fino al 2028 con opzione per un ulteriore anno. Real Madrid pronto a pagare 20 milioni di euro per Dumfries. Inter punta Marco Palestra dell'Atalanta per sostituire l'olandese. Successi ottenuti il 3 maggio (Scudetto) e il 13 maggio (Coppa Italia). Chivu siede al tavolo dei dirigenti per definire il futuro e il nerazzurro. Cristian Chivu è arrivato oggi presso la sede dell’Inter per un nuovo incontro decisivo con la dirigenza del club. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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© Ameve.eu - Inter, Chivu al tavolo: rinnovo fino al 2028 e mercato in corso

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