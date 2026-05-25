L’Inter ha deciso di rinnovare il contratto di Chivu fino al 2028. L’accordo sarà firmato entro questa settimana. La società punta a creare un ciclo con l’allenatore e ha già predisposto un piano di mercato. Dopo il rinnovo, la squadra si concentrerà su tre grandi acquisti per rafforzarsi in vista delle competizioni di Champions League.

La formalità sta per diventare ceralacca da depositare negli uffici della Lega: nei prossimi giorni Cristian Chivu firmerà il rinnovo del contratto fino al 2028, rispettando così le abitudini dell’Inter di Marotta che non vuole cominciare le stagioni con un allenatore in scadenza. I due hanno vinto le rispettive scommesse, superando di gran lunga le previsioni: nessuno avrebbe immaginato di presentare subito a Oaktree il doblete, scudetto più Coppa Italia, che era riuscito soltanto a Mourinho nella storia del club. Ecco perché Chivu guadagnerà molto di più a partire dal primo luglio: lo stipendio dovrebbe salire dopo una breve trattativa da... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Inter, pronto il rinnovo di Chivu fino al 2028: poi mercato da Champions con tre grandi colpi

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Rinnovo di Cristian Chivu Inter pronta per il futuro

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