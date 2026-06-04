Intensificati i controlli dei Carabinieri nella zona nord due denunce e sequestri di droga

Durante il ponte della Festa della Repubblica, i Carabinieri della zona nord hanno intensificato i controlli, portando a due denunce e sequestri di droga. La presenza delle forze dell’ordine si è concentrata sui territori comunali, con un servizio di controllo preventivo volto a garantire la sicurezza. Le operazioni hanno coinvolto le pattuglie sul territorio, che hanno effettuato controlli e perquisizioni. Nessuna informazione è stata fornita sui dettagli delle sostanze sequestrate o sulle persone coinvolte.

Un lungo weekend all'insegna della sicurezza e del presidio del territorio. In occasione del ponte della Festa della Repubblica, la Compagnia Carabinieri di Alatri ha messo in campo un vasto servizio di controllo preventivo, concentrando l'attenzione in particolare sui territori comunali di. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

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I controlli dei Carabinieri in zona Termini

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