I Carabinieri della Compagnia di Taranto hanno effettuato controlli straordinari nel settore nord della città, concentrandosi sulla sicurezza e sulla repressione di attività illecite. Nella serata di ieri, i militari hanno fermato diversi veicoli e svolto verifiche su persone sospette, portando al sequestro di sostanze e al deferimento di alcune persone alle autorità competenti. L’operazione ha portato anche a denunce ufficiali.

Nel corso dell’operazione sono state segnalate diverse persone alla competente Autorità per uso personale di sostanze stupefacenti. Contestualmente, i militari hanno proceduto al sequestro di un quantitativo di droga di varia tipologia, che sarà sottoposto ad analisi presso il Laboratorio Analisi Sostanze Stupefacenti del Comando Provinciale. Nel corso del servizio sono stati controllati numerosi veicoli e persone, con l’elevazione di diverse sanzioni per violazioni al Codice della Strada. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - Controlli straordinari dei Carabinieri nel nord di Taranto: denunce e sequestri Articoli correlati Controlli straordinari dei Carabinieri a Colleferro e Valmontone: sanzioni, denunce e sequestriContinuano incessanti i servizi di controllo straordinario del territorio da parte dei Carabinieri della Compagnia di Colleferro, nei territori di... Contenuti e approfondimenti su Controlli straordinari Temi più discussi: Droga in città, controlli straordinari dei carabinieri con l'unità cinofila: un arresto, una denuncia e cinque segnalati; Controlli straordinari dei carabinieri, multe e denunce per droga; Controlli straordinari dei Carabinieri ad Abano Terme e dintorni; Controlli straordinari dei carabinieri, un arresto e quattro denunce in provincia. Taranto, controlli straordinari dei Carabinieri: denunce e sequestri di drogaA Taranto i Carabinieri intensificano i controlli: sequestrata droga, denunciate persone per guida senza patente, evasione e possesso di arma da taglio ... trmtv.it Latina, controlli straordinari dei Carabinieri: due denunce durante i servizi ad alto impattoProseguono a Latina i controlli straordinari ad alto impatto dei Carabinieri contro criminalità diffusa e spaccio. Due persone sono state denunciate per porto di oggetti atti ad offendere ... latinaquotidiano.it Movida sotto la lente: ecco gli esiti dei controlli straordinari in FVG --> https://www.nordest24.it/trieste-controlli-carabinieri-movida-droga-denunce-piazza-garibaldi - facebook.com facebook #Cremona Controlli straordinari in centro: locale chiuso per gravi irregolarità x.com