I carabinieri hanno svolto controlli in piazza delle Vettovaglie, portando a due denunce e al sequestro di diverse sostanze stupefacenti, denaro e oggetti. Gli interventi sono stati effettuati con l’obiettivo di contrastare attività illecite nella zona. Durante le operazioni sono stati trovati e sequestrati vari tipi di droga, oltre a somme di denaro ritenute sospette. Le autorità continuano le indagini per approfondire i dettagli dell'operazione.

Pisa, 18 aprile 2026 – Due persone denunciate e diversi sequestri tra sostanze stupefacenti, denaro e oggetti. È il bilancio del servizio straordinario di controllo del territorio effettuato nella notte tra venerdi 17 aprile e oggi 18 aprile dai carabinieri di Pisa in piazza delle Vettovaglie e nelle aree limitrofe. Nel corso dei controlli, i militari hanno denunciato in stato di libertà due persone. La prima sarebbe stata trovata in possesso di circa 9,4 grammi di hashish suddivisi in dosi e di 630 euro in contanti, somma ritenuta verosimilmente provento dell’attività di spaccio. Durante i controlli alla circolazione stradale, un conducente fermato alla guida di un’auto, che avrebbe manifestato sintomi riconducibili all’uso di sostanze stupefacenti, si è rifiutato di sottoporsi agli accertamenti sanitari.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Controlli dei carabinieri in piazza delle Vettovaglie: due denunce e sequestri di droga

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