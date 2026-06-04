Intelligenza artificiale Trump firma l’ordine che mette d’accordo i Maga
Il presidente ha firmato un ordine che consente alle grandi aziende tecnologiche di sottoporre i loro modelli di intelligenza artificiale al controllo della Casa Bianca senza obblighi. Nel frattempo, Bruxelles sta elaborando un piano per rafforzare la sovranità tecnologica, concentrandosi sullo sviluppo di data center. La normativa americana si applica ai modelli di IA, mentre l’Europa si focalizza sulla creazione di infrastrutture per la gestione dei dati.
Donald Trump sta cercando un difficile equilibrio sull’Intelligenza artificiale. Martedì, l’inquilino della Casa Bianca ha firmato un ordine esecutivo che introduce alcune regolamentazioni nel settore. In particolare, il decreto prevede che le società tecnologiche concedano al governo, su base volontaria, un periodo di 30 giorni per consentirgli di esaminare i nuovi modelli di Ia prima che vengano rilasciati. Viene inoltre stabilito che il segretario al Tesoro crei un «centro di coordinamento per la sicurezza informatica», che si occupi di studiare le eventuali vulnerabilità di sicurezza di questi nuovi modelli. Senza dubbio, il nuovo... 🔗 Leggi su Laverita.info
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L'accordo che sta ROVINANDO OpenAI
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Temi più discussi: Trump firma l'ordine esecutivo sull'intelligenza artificiale. Il governo vedrà prima i nuovi modelli avanzati; Usa: Trump firma ordine esecutivo, chiede ad aziende di fornire modelli AI in anteprima; Il presidente Trump firma un ordine esecutivo sull'intelligenza artificiale, che impone alle aziende americane di fare una sola cosa.; Trump firma il nuovo ordine esecutivo sull'IA: ecco cosa prevede.
Un mese fa lo avevamo anticipato. Oggi Trump ha firmato: i modelli #AI più avanzati passeranno dal governo USA 30 giorni prima del lancio. Volontario, ma è un precedente storico. #IntelligenzaArtificiale #cybersecurity x.com
TRUMP FIRMA L'ORDINE ESECUTIVO SULL'AI: MENO BUROCRAZIA, PIÙ VELOCITÀ Il presidente Donald Trump ha firmato un nuovo ordine esecutivo sull'intelligenza artificiale che alleggerisce i controlli governativi obbligatori sui modelli AI di frontiera. L'o facebook
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