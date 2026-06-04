Intelligenza artificiale Trump firma l’ordine che mette d’accordo i Maga

Da laverita.info 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il presidente ha firmato un ordine che consente alle grandi aziende tecnologiche di sottoporre i loro modelli di intelligenza artificiale al controllo della Casa Bianca senza obblighi. Nel frattempo, Bruxelles sta elaborando un piano per rafforzare la sovranità tecnologica, concentrandosi sullo sviluppo di data center. La normativa americana si applica ai modelli di IA, mentre l’Europa si focalizza sulla creazione di infrastrutture per la gestione dei dati.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Donald Trump sta cercando un difficile equilibrio sull’Intelligenza artificiale. Martedì, l’inquilino della Casa Bianca ha firmato un ordine esecutivo che introduce alcune regolamentazioni nel settore. In particolare, il decreto prevede che le società tecnologiche concedano al governo, su base volontaria, un periodo di 30 giorni per consentirgli di esaminare i nuovi modelli di Ia prima che vengano rilasciati. Viene inoltre stabilito che il segretario al Tesoro crei un «centro di coordinamento per la sicurezza informatica», che si occupi di studiare le eventuali vulnerabilità di sicurezza di questi nuovi modelli. Senza dubbio, il nuovo... 🔗 Leggi su Laverita.info

Segui gli aggiornamenti su Trump.

intelligenza artificiale trump firma l8217ordine che mette d8217accordo i maga
© Laverita.info - Intelligenza artificiale, Trump firma l’ordine che mette d’accordo i Maga
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

L'accordo che sta ROVINANDO OpenAI

Video L'accordo che sta ROVINANDO OpenAI

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Donald Trump ha firmato un nuovo ordine esecutivo sull’intelligenza artificiale: cosa prevede

Trump, svolta sull’Intelligenza artificiale: cosa cambia con il nuovo ordine esecutivoIl nuovo ordine esecutivo firmato dall’ex presidente statunitense riguarda l’intelligenza artificiale e mira a trovare un equilibrio tra le diverse...

Temi più discussi: Trump firma l'ordine esecutivo sull'intelligenza artificiale. Il governo vedrà prima i nuovi modelli avanzati; Usa: Trump firma ordine esecutivo, chiede ad aziende di fornire modelli AI in anteprima; Il presidente Trump firma un ordine esecutivo sull'intelligenza artificiale, che impone alle aziende americane di fare una sola cosa.; Trump firma il nuovo ordine esecutivo sull'IA: ecco cosa prevede.

intelligenza artificiale trump firmaTrump firma l'ordine esecutivo sull'intelligenza artificiale e istituisce un centro per lo scambio di informazioniCasa Bianca divisa: alcuni vogliono poche regole per competere con la Cina, altri chiedono barriere su modelli come Mythos; si auspica la valutazione volontaria dei modelli ... laregione.ch

intelligenza artificiale trump firmaTrump firma l'ordine esecutivo sull'intelligenza artificiale. Il governo vedrà prima i nuovi modelli avanzatiLa misura prevede che aziende come OpenAI, Google e Anthropic possano mettere a disposizione dell'amministrazione i propri modelli più potenti fino ... huffingtonpost.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web