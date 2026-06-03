Il nuovo ordine esecutivo firmato dall’ex presidente statunitense riguarda l’intelligenza artificiale e mira a trovare un equilibrio tra le diverse posizioni all’interno dell’amministrazione. La decisione si concentra su misure di regolamentazione e sviluppo della tecnologia, senza specificare dettagli sulle politiche o sui finanziamenti. La mossa rappresenta un tentativo di stabilire linee guida chiare per l’uso dell’intelligenza artificiale nel settore pubblico e privato, evitando interventi troppo restrittivi o troppo permissivi.

Donald Trump cerca un compromesso sull’Intelligenza artificiale tra le varie correnti interne alla sua amministrazione. Martedì, il presidente americano ha firmato un ordine esecutivo che introduce alcune blande regolamentazioni al settore. «Il testo definitivo richiede ad alcune aziende che sviluppano intelligenza artificiale di sottoporre i loro nuovi e potenti modelli a una revisione volontaria da parte del governo 30 giorni prima del rilascio dei prodotti al pubblico», ha riferito Politico. Si tratta di regole meno stringenti rispetto a un precedente testo, che prevedeva una revisione volontaria con 90 giorni di anticipo. Un testo che il presidente avrebbe dovuto firmare a maggio ma che, a causa delle pressioni del consulente tecnologico della Casa Bianca David Sacks, aveva poi bloccato. 🔗 Leggi su Panorama.it

Segui gli aggiornamenti su Trump.

© Panorama.it - Trump, svolta sull’Intelligenza artificiale: cosa cambia con il nuovo ordine esecutivo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Trump says controversial AI image portrayed him as a doctor

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Donald Trump ha firmato un nuovo ordine esecutivo sull’intelligenza artificiale: cosa prevede

Cataratta, come si affronta e cosa cambia con il laser guidato dall’Intelligenza artificialeNegli ultimi anni, l’intervento di cataratta ha visto importanti sviluppi tecnologici, in particolare con l’introduzione del laser guidato...

Temi più discussi: Trump è infine intervenuto sulle AI; Trump nomina il fedelissimo Bill Pulte direttore ad interim dell’Intelligence USA; Collo di bottiglia Trump cerca un accordo sullo Stretto di Hormuz, mentre il mondo aspetta il petrolio; Iran-Usa, Trump annuncia la svolta: Accordo pronto, riapre lo Stretto di Hormuz (ma i media iraniani frenano).

Trump, svolta sull’Intelligenza artificiale: cosa cambia con il nuovo ordine esecutivoTrump ha firmato un ordine esecutivo che introduce delle regolamentazioni al settore dell’Ia più blande rispetto al testo precedente ... panorama.it

Perché le Bug Tech elogiano l’ordine esecutivo di Trump sull’intelligenza artificialeGli Stati Uniti hanno chiesto alle società di intelligenza artificiale di consegnare i loro modelli linguistici più avanzati al governo. startmag.it