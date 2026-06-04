Lunedì sera, un ordine esecutivo è stato firmato che stabilisce nuovi controlli di sicurezza sulle intelligenze artificiali. Le misure sono considerate leggere e meno restrittive rispetto a quanto previsto in precedenza.

Donald Trump ha emanato lunedì sera un ordine esecutivo che introduce nuovi e blandi controlli di sicurezza sulle nuove intelligenze artificiali. La Casa Bianca ha fissato pochi e morbidi paletti. Intelligenza artificiale senza freni. Il regalo di Trump a Musk & Co. il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

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