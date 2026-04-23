Grok l’intelligenza artificiale di Musk curerà il feed di X

X ha annunciato di aver affidato la gestione della timeline a Grok, l’intelligenza artificiale sviluppata da Musk. La decisione rappresenta un passaggio importante nell’utilizzo dell’intelligenza artificiale all’interno del social network. Questa scelta coinvolge l’uso diretto di Grok per curare e ordinare i contenuti visualizzati dagli utenti sulla piattaforma. La mossa si inserisce nel processo di integrazione tra tecnologia e social media portato avanti dall’azienda.

(Adnkronos) – X ha deciso di affidare la gestione della timeline direttamente a Grok, segnando un ulteriore passo verso l’integrazione profonda dell’intelligenza artificiale all’interno del social network. Secondo quanto annunciato da Nikita Bier, responsabile del prodotto per la piattaforma, gli utenti con abbonamento Premium su sistemi iOS possono già accedere in anteprima a una funzione. L'articolo Grok, l’intelligenza artificiale di Musk curerà il di X proviene da. Potrebbe interessarti:. L’Europa multa Apple per concorrenza sleale contro le app musicali. Apple lancia i nuovi MacBook Air da 13 e 15 pollici con chip M3....🔗 Leggi su Webmagazine24.it Sta succedendo un disastro con Grok, l’intelligenza artificiale di Musk Notizie correlate Leggi anche: Sydney Sweeney clonata dall’intelligenza artificiale: il video di Elon Musk che fa discutere L’INTELLIGENZA ARTIFICIALE DI ELON MUSK SALVA LA VITA AD UN UOMO DI 49 ANNIL’intelligenza artificiale di Grok, sviluppata da xAI di Elon Musk, ha salvato la vita a un uomo norvegese di 49 anni. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: L’auto che ti ascolta: debutta Grok in Europa; Apple e la minaccia di rimuovere l’app Grok di xAI; L’intelligenza artificiale ridisegna il ruolo dell’essere umano; Chatbot IA, la procura bernese indaga dopo una denuncia di Karin Keller-Sutter. X lancia i feed personalizzati con Grok AI: un nuovo modo di esplorare i contenutiX ha lanciato le Custom Timelines per gli abbonati Premium su iOS, con il supporto per Android in fase di sviluppo. Questa funzione permette agli utenti di esplorare temi che spaziano da Business & ... it.blastingnews.com L’auto che ti ascolta: debutta Grok in EuropaCosì il nuovo aggiornamento Tesla, tramite Grok, trasforma la macchina in un mezzo sempre più umano e interattivo. fortuneita.com Created with Midjourney and edited with Grok - facebook.com facebook Dedicato ai cretinetti ed altro bestiame assortito che in questi giorni ci hanno gentilmente permesso di capire un po' meglio come funziona @grok, ovvero 1. Come puo' essere facilmente manipolato da piccoli gruppi organizzati. 2. Come sia invece programma x.com