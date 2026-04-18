Un imprenditore ha nuovamente proposto l’introduzione di un reddito universale elevato destinato a sostenere chi perderà il lavoro a causa di sviluppi nel settore dell’intelligenza artificiale, software e robotica. Secondo lui, questa misura potrebbe garantire una maggiore produttività senza generare inflazione. La proposta arriva in un momento di discussioni sul futuro occupazionale legato all’automazione e all’innovazione tecnologica.

Ma Elon Musk è Beppe Grillo? Con un post a seguito di un’intervista video, ieri il genio e padrone di X ha sintetizzato una sua visione del futuro non inedita, ma ribadita in modo molto chiaro: «Un ALTO REDDITO universale (maiuscole nel testo, ndr) tramite assegni erogati dal governo federale è il modo migliore per gestire la disoccupazione causa dall’Intelligenza artificiale. La combinazione di IA e robotica produrrà beni e servizi di gran lunga superiori all’aumento di offerta di moneta, quindi non ci sarà inflazione». Poche righe delineano uno scenario possibile che sembra quasi rimandare al reddito di cittadinanza grillino, condito del vaticinio del fondatore di Tesla (e molto altro), nonché uomo più ricco del mondo.🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Musk: reddito universale alto per aiutare i disoccupati dell'intelligenza artificiale

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