Dieci giorni di teatro, danza, musica, circo e letteratura, animati da 19 compagnie italiane e internazionali, per un totale di 39 appuntamenti. Dal 4 al 14 giugno il ‘ Polverigi Inteatro Fest ’ ospiterà quasi tutti spettacoli in prima nazionale o regionale. Novità assoluta è il Teatro dell’Ascolto, voluto dalla direttrice artistica Viola Graziosi, che ogni giorno (tranne l’ 8 e il 9) alle ore 18.30 proporrà al pubblico di condividere l’esperienza dell’ascolto di un audiolibro (la serie ‘Sara’ di Maurizio de Giovanni ) in cuffia. "Un’esperienza immersiva a episodi: ogni sera un nuovo capitolo di suspense, fino al gran finale". Per Graziosi questo tipo di ascolto è "ciò che più si avvicina al teatro.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Dal teatro alla danza fino al circo. E’ il "Polverigi Inteatro Fest"

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