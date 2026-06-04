Le candidate di Tittarelli hanno denunciato insulti sessisti rivolti a Paolorossi, sostenendo che tali commenti rappresentano un modo dannoso di affrontare la politica. Secondo le dichiarazioni, l’utilizzo di linguaggi patriarcali e stereotipi degradanti da parte di un primo cittadino attraverso i canali pubblici offende la dignità delle donne coinvolte. La questione è stata sollevata in un contesto pubblico, evidenziando il problema degli insulti di natura sessista nel discorso politico.

Macerata, 4 giugno 2026 – “È inaccettabile che un primo cittadino utilizzi i canali pubblici per vomitare stereotipi degradanti e linguaggi patriarcali che offendono la dignità di tutte noi. Chi indossa la fascia tricolore rappresenta lo Stato: ridurlo a megafono di volgarità sessiste è un atto di pura viltà istituzionale che avvelena la politica di tutto il nostro territorio”. È l’intervento delle donne candidate col centrosinistra per Gianluca Tittarelli sindaco e di tutta la coalizione, a difesa di Helena Pieroni, scesa in campo alle comunali nella lista L’Altra Macerata, e contro le frasi a lei rivolte sui social dal sindaco di Filottrano Luca Paolorossi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Insulti sessisti, le candidate di Tittarelli contro Paolorossi: “Così avvelena la politica”

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