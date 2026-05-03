Insulti sessisti all' assessora Valente solidarietà bipartisan | Non è politica ma barbarie

Durante una seduta del Consiglio comunale di Manfredonia il 29 aprile, l’assessora Maria Teresa Valente è stata oggetto di insulti sessisti da parte di alcuni spettatori. La vicenda ha suscitato reazioni di solidarietà provenienti da rappresentanti di differenti schieramenti politici. La discussione si svolgeva nell’ambito di una riunione pubblica dedicata al tema dell’accoglienza dei richiedenti asilo. La vicenda ha attirato l’attenzione sui comportamenti offensivi nel contesto politico e pubblico.

Piovono messaggi di solidarietà da entrambi gli schieramenti dopo la notizia degli insulti sessisti rivolti all’assessora Maria Teresa Valente dal pubblico durante una sospensione del Consiglio comunale di Manfredonia del 29 aprile scorso, mentre si discuteva dell’accoglienza dei richiedenti.🔗 Leggi su Foggiatoday.it Notizie correlate Floridia (M5s) denuncia insulti sessisti. La Russa: "Solidarietà"La presidente della Vigilanza Rai si scaglia contro gli attacchi in rete e annuncia iniziative. "Solidarietà alla consigliera per gli insulti razzisti, ma la solidarietà non può essere a senso unico"Futuro Nazionale Parma “esprime solidarietà alla consigliera comunale che in queste ore è stata destinataria di insulti razzisti sui social - si... Aggiornamenti e dibattiti Si parla di: Ti auguro di essere violentata da uno straniero, insulti all'assessora Valente di Manfredonia. «Ti auguro di essere violentata da uno straniero» frase choc contro l'assessora al welfareInsulti sessisti e frasi choc contro l’assessore al Welfare e ai servizi sociali del comune di Manfredonia, in provincia di Foggia. Ti ... msn.com Accoglienza dei profughi: valanga di insulti contro l’assessora al sociale. Non sono più disposta a tollerare tutto questo. Adesso denuncioBOLZANO. La discussione sulla distribuzione dei profughi sul territorio provinciale altoatesino ha scatenato una violenta ondata di odio digitale contro l'assessora al sociale Rosmarie Pamer (SVP). L’ ... ildolomiti.it