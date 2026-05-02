Striscione al Braglia contro Portanova e la Reggiana Rimosso tra insulti sessisti

Durante una manifestazione allo stadio Braglia, alcuni individui hanno rimosso uno striscione posizionato vicino alla curva Montagnani. Quando gli organizzatori hanno chiesto la restituzione, sono stati accolti con insulti sessisti, minacce e comportamenti offensivi, tra cui l’esposizione dei genitali. L’episodio si è verificato in un contesto di contestazione contro la squadra e il suo allenatore. Nessuna persona è stata ancora identificata o denunciata.

"Abbiamo trovato delle persone che portavano via lo striscione che avevamo affisso nei pressi della curva Montagnani; abbiamo chiesto di restituircelo e loro hanno risposto con insulti sessisti, minacce e mostrando i genitali".Questo il racconto fatto dal gruppo femminista ‘Non una di Meno’ in.🔗 Leggi su Modenatoday.it

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