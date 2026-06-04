Una donna di 38 anni è stata arrestata il 17 aprile e si trova in carcere con l’accusa di aver maltrattato e torturato i suoi quattro figli minorenni. Secondo le indagini, avrebbe inflitto insulti, botte e utilizzato sigarette spente sulle gambe dei bambini nel corso di diversi anni. La donna risiede in provincia di Bergamo. Le autorità hanno avviato le procedure di verifica e tutela per i minori coinvolti.

Una donna di 38 anni residente in provincia di Bergamo si trova in carcere dal 17 aprile con l’accusa di aver maltrattato e torturato per anni i suoi quattro figli minorenni. Una vicenda, come riporta il Corriere della Sera, che ha portato il gip di Bergamo Riccardo Moreschi a confermare la custodia cautelare in carcere dopo l’interrogatorio di garanzia. Secondo le indagini coordinate dalla procuratrice Annaelena Mencarelli e condotte dai carabinieri, i bambini sarebbero stati sottoposti non soltanto a punizioni e percosse, ma a un sistematico percorso di umiliazione e sopraffazione. Nell’ordinanza si parla di comportamenti finalizzati ad “ annichilire lo spirito ” dei figli, vittime di vessazioni quotidiane indipendentemente dalla loro condotta. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Insulti, botte e sigarette spente sulle gambe”: madre arrestata per torture sui quattro figli

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