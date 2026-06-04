Insulti botte e sigarette spente sulle gambe | madre arrestata per torture sui quattro figli

Da ilfattoquotidiano.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Una donna di 38 anni è stata arrestata il 17 aprile e si trova in carcere con l’accusa di aver maltrattato e torturato i suoi quattro figli minorenni. Secondo le indagini, avrebbe inflitto insulti, botte e utilizzato sigarette spente sulle gambe dei bambini nel corso di diversi anni. La donna risiede in provincia di Bergamo. Le autorità hanno avviato le procedure di verifica e tutela per i minori coinvolti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Una donna di 38 anni residente in provincia di Bergamo si trova in carcere dal 17 aprile con l’accusa di aver maltrattato e torturato per anni i suoi quattro figli minorenni. Una vicenda, come riporta il Corriere della Sera, che ha portato il gip di Bergamo Riccardo Moreschi a confermare la custodia cautelare in carcere dopo l’interrogatorio di garanzia. Secondo le indagini coordinate dalla procuratrice Annaelena Mencarelli e condotte dai carabinieri, i bambini sarebbero stati sottoposti non soltanto a punizioni e percosse, ma a un sistematico percorso di umiliazione e sopraffazione. Nell’ordinanza si parla di comportamenti finalizzati ad “ annichilire lo spirito ” dei figli, vittime di vessazioni quotidiane indipendentemente dalla loro condotta. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

insulti botte e sigarette spente sulle gambe madre arrestata per torture sui quattro figli
© Ilfattoquotidiano.it - “Insulti, botte e sigarette spente sulle gambe”: madre arrestata per torture sui quattro figli
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Bergamo, madre arrestata per tortura sui 4 figli, sigarette spente sulle gambe, botte e insulti, lei: "Fantasie" - VIDEO

Sigarette spente sulle gambe, botte e notti al freddo: madre arrestata per tortura sui quattro figliUna madre è stata arrestata con l'accusa di aver torturato i quattro figli, con episodi di violenza che, secondo gli investigatori, si sarebbero...

Temi più discussi: Bergamo, madre in carcere per tortura sui figli. Botte, insulti, sigarette spente sulle gambe: Dormivamo nella doccia, non potevamo ridere; Mamma in carcere per abusi sui figli: Botte e insulti, dormivamo in doccia e non potevamo ridere. Lei è accusata di tortura; Mamma in carcere per abusi sui figli: Botte e insulti, dormivamo in doccia e non potevamo ridere. È accusata di tortura; Aurora Tila, il dramma della madre. Per il mio ex ero responsabile. Mi diceva: devi morire come lei.

insulti botte e sigaretteMamma in carcere per abusi sui figli: Botte e insulti, dormivamo in doccia e non potevamo ridere. È accusata di torturaUna donna di 38 anni, disoccupata e residente in un comune della provincia, si trova in carcere dal 17 aprile con l'accusa di tortura e maltrattamenti aggravati nei confronti dei suoi ... leggo.it

insulti botte e sigaretteBotte, insulti e sigarette spente sul corpo: madre in carcere a Bergamo per torture su quattro figliI bambini vessati per anni. Tra le umiliazioni, li mandava a scuola in pigiama con scarpe da femmina e li costringeva a dormire in doccia ... milano.repubblica.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web