Un concorrente del Grande Fratello ha chiesto 2.500 euro di risarcimento a un utente che lo aveva insultato sui social. L’uomo ha denunciato la persona per commenti offensivi pubblicati su Facebook. La questione è passata in sede legale, con il concorrente che ha deciso di agire per danni. La vicenda riguarda l’uso di insulti online rivolti a un personaggio televisivo. La causa è attualmente in corso presso il tribunale.

Pesaro, 4 giugno 2026 – Commentare magari in modo colorito personaggi televisivi su Facebook può essere rischioso e soprattutto fonte di guai legali. Specie se il personaggio in questione ha la denuncia facile. È quanto è successo ad una donna di 68 anni residente nel comune di Vallefoglia che diede dello “scemo, stupido e imbecille” all’ex GF Lorenzo Spolverato (in foto ) su Facebook: si è vista arrivare una richiesta risarcitoria di 2.500 euro per diffamazione. Commentando uno dei post pubblicati sul profilo Facebook dell’ex gieffino, aveva scritto: “Ma questo chi si crede di essere, ma quanto sei scemo, stupido e imbecille, sei convinto che vincerai tu”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Insulta sui social Lorenzo Spolverato, concorrente del Grande Fratello: lui le chiede 2500 euro di danni

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