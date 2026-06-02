Uno schi**so trionfo della stupidità | insulta l’ex del Grande Fratello Lorenzo Spolverato Lui chiede 2.500 euro di danni La difesa | Diritto di critica

Notizia in breve

Un ex concorrente del “Grande Fratello” ha citato in giudizio una donna in Trentino chiedendo 2.500 euro di danni per un commento definito diffamatorio. La donna aveva scritto su social media un insulto rivolto all’uomo, che aveva risposto con la richiesta di risarcimento. La difesa ha sostenuto che si trattava di diritto di critica, mentre l’ex concorrente ha sostenuto di aver subito danni alla reputazione.