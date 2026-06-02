Uno schi**so trionfo della stupidità | insulta l’ex del Grande Fratello Lorenzo Spolverato Lui chiede 2.500 euro di danni La difesa | Diritto di critica
Un ex concorrente del “Grande Fratello” ha citato in giudizio una donna in Trentino chiedendo 2.500 euro di danni per un commento definito diffamatorio. La donna aveva scritto su social media un insulto rivolto all’uomo, che aveva risposto con la richiesta di risarcimento. La difesa ha sostenuto che si trattava di diritto di critica, mentre l’ex concorrente ha sostenuto di aver subito danni alla reputazione.
Le parole hanno un peso, e possono costare anche molto care. Una 50enne residente in Trentino si è vista recapitare una richiesta stragiudiziale di risarcimento danni per diffamazione pari a 2.500 euro per aver insultato sui social un ex concorrente del “Grande Fratello”, Lorenzo Spolverato. La vicenda viene raccontata dal “Corriere del Trentino”, che riferisce come la donna abbia commentato un video pubblicato dalla pagina “Gossipposo” con protagonista Lorenzo Spolverato intento a prendere in giro una concorrente con “gestacci” alle spalle. “Uno schi**o, ma proprio schi**so, il trionfo della stupidità”, la frase con cui la trentina, nel marzo 2025, aveva bollato la scena ripresa dalle telecamere della casa più spiata d’Italia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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