Diede dello schifoso all'ex GF Lorenzo Spolverato su Instagram | lui le chiede 2.500 euro di danni

Sotto accusa il commento di una donna di 50 anni residente in Trentino che ha scritto sui social all'ex concorrente del Grande Fratello, Lorenzo Spolverato: "Schifoso, il trionfo della stupidità". La richiesta di risarcimento per diffamazione, pari a 2500 euro, si è conclusa con un nulla di fatto visto che "nessuna delle parti ha deciso di avviare un vero e proprio procedimento legale". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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