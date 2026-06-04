InStabile presenta Equilibrio InStabile | da giugno a settembre un’estate di musica circo teatro e cultura sulle rive dell’Arno

InStabile organizza “Equilibrio InStabile”, un evento estivo che si svolge da giugno a settembre lungo le rive dell’Arno. La manifestazione propone musica, circo, teatro e altre forme di cultura in uno spazio all’aperto accessibile tutti i giorni. L’obiettivo è creare un luogo di incontro e di scoperta culturale, con attività che coinvolgono il pubblico in diverse discipline artistiche. La location è dedicata a offrire un’esperienza culturale continua durante tutta l’estate.

Un grande spazio all’aperto sulle rive dell’Arno, aperto tutti i giorni, dove la cultura diventa occasione di incontro, attraversamento e scoperta. InStabile Culture in Movimento torna per l’estate 2026 con Equilibrio InStabile, una rassegna multidisciplinare che da giugno a settembre propone. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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