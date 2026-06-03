Musica in Quota compie 20 anni | da giugno a settembre tornano i concerti sulle vette del Vco e non solo
Il festival Musica in Quota ha annunciato il ritorno dei concerti sulle vette del Vco e oltre, con la stagione 2026 che inizia domenica 7 giugno. L’evento, organizzato dall’associazione omonima, celebra il suo ventennale. La rassegna si svolgerà da giugno a settembre, con spettacoli programmati in diverse località montane. La manifestazione prevede esibizioni musicali durante i mesi estivi, coinvolgendo artisti e pubblico in ambienti naturalistici.
Prende il via domenica 7 giugno la stagione 2026 di Musica in Quota, il festival organizzato dall'omonima associazione che quest'anno festeggia il 20esimo compleanno. Anche in questa edizione saranno diversissimi i concerti che andranno in scena tra monti e laghi: dal tributo alle musiche. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
Musica in quota compie 20 anni. Domenica il primo concerto della rassegna
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