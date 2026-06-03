Musica in Quota compie 20 anni | da giugno a settembre tornano i concerti sulle vette del Vco e non solo

Notizia in breve

Il festival Musica in Quota ha annunciato il ritorno dei concerti sulle vette del Vco e oltre, con la stagione 2026 che inizia domenica 7 giugno. L’evento, organizzato dall’associazione omonima, celebra il suo ventennale. La rassegna si svolgerà da giugno a settembre, con spettacoli programmati in diverse località montane. La manifestazione prevede esibizioni musicali durante i mesi estivi, coinvolgendo artisti e pubblico in ambienti naturalistici.