Il ministro della Cultura iraniano ha commentato le recenti dichiarazioni del presidente degli Stati Uniti, definendole come manifestazioni di instabilità e delirio. Le sue parole sono arrivate in risposta alle minacce ripetute rivolte dall’amministrazione americana nei confronti dell’Iran. La situazione si inserisce in un clima di tensione crescente tra i due paesi, con continui scambi di accuse e dichiarazioni ufficiali.

Il ministro della Cultura iraniano, Sayed Reza Salihi-Amiri, ha respinto le ultime minacce del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. “ E’ instabile e delirante, la società iraniana in genere non presta attenzione alle sue dichiarazioni, poiché ritiene che gli manchi l’equilibrio personale, comportamentale e verbale”, ha dichiarato in un’intervista all’Associated Press. Il presidente Usa ha dichiarato che martedì colpirà le centrali elettriche e i ponti dell’ Iran se lo Stretto di Hormuz rimarrà chiuso al traffico marittimo. Proprio sulla striscia di mare centrale per il mercato mondiale di gas e petrolio è intervenuto il ministro della Cultura iraniano: “ Lo Stretto è aperto al mondo, ma chiuso ai nemici di Teheran “. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Iran, il ministro della Cultura: "Trump è instabile e delirante"

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