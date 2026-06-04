Dopo proteste e disagi, Regione Campania e i sindaci delle isole hanno deciso di intervenire sulla gestione dei bus nell’area portuale. È in arrivo una revisione del dispositivo per migliorare la viabilità, la sicurezza e le attività economiche legate al trasporto pubblico. L’obiettivo è correggere le criticità riscontrate e garantire un servizio più efficiente per residenti e turisti. Non sono stati forniti dettagli su tempi e modalità dell’intervento.

Dopo i disagi e le proteste, arriva l’intervento di Regione Campania e sindaci delle isole: verso una nuova gestione dei flussi e soluzioni per viabilità, sicurezza e attività economiche.. Ci avevamo visto lungo. Fin dal primo momento non ci siamo limitati a criticare i l dispositivo che vietava la fermata dei bus nell’area portuale. Abbiamo denunciato i gravi disagi che avrebbe provocato e, soprattutto, abbiamo indicato possibili soluzioni. Avevamo parlato della necessità di aree di sosta a rotazione più vicine al porto, di percorsi sicuri per i passeggeri, di una gestione organizzata dei flussi, capace di coniugare sicurezza, viabilità e tutela delle attività economiche. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - INSIEME: si corregge il dispositivo sui bus in area portuale

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