Prospettive e sviluppo dell' area portuale | Confindustria Romagna incontra il presidente Benevolo

Questa mattina a Ravenna, Confindustria Romagna ha incontrato il presidente dell’Autorità di Sistema portuale dell’Adriatico centro settentrionale. L’incontro ha riguardato la situazione attuale dello scalo e le sue prospettive future come porto a servizio della regione. La discussione si è concentrata sugli sviluppi in corso e sulle potenzialità dell’area portuale per il territorio e le imprese locali.

Questa mattina Confindustria Romagna ha incontrato nella sede ravennate il presidente dell’Autorità di Sistema portuale dell’Adriatico centro settentrionale, Francesco Benevolo, per un confronto sulla situazione attuale dello scalo e sulle sue prospettive come porto a servizio di tutte le.🔗 Leggi su Ravennatoday.it Notizie correlate Raid all’Area di Sviluppo Industriale di Caserta, uffici devastati. Tensioni sul futuro presidente dell’EnteC’è un brutto clima al Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale (Asi) di Caserta. Ars, Pivetti gagliardi incontra il presidente Galvagno: "Dagli interporti passa lo sviluppo economico e industriale della Sicilia"Michele Pivetti Gagliardi, amministratore unico della Società degli Interporti Siciliani (Sis), ha incontrato oggi a Palazzo dei Normanni Gaetano... Aggiornamenti e contenuti dedicati Si parla di: Tra cimeli e reperti si celebra la storia dell'aviazione: apre la nuova sede del museo Romagna air finders. Confindustria Romagna e Autorità Portuale a confronto sul futuro del portoConfindustria Romagna ha incontrato nella sede ravennate il presidente dell’Autorità di Sistema portuale dell’Adriatico centro settentrionale, Francesco Benevolo, per un confronto sulla situazione att ... portoravennanews.com Confindustria -ANLA, un Protocollo d’intesa per valorizzare l’esperienza dei lavoratori anziani e lo scambio di competenze tra generazioniÈ stato siglato oggi, presso la sede romana di Confindustria, il Protocollo d’intesa tra l’associazione degli industriali e l’ANLA, l’Associazione ... ildiariodellavoro.it