Sfilata col bus scoperto | ecco il dispositivo del traffico

Domenica 26 aprile, durante il passaggio del bus scoperto, è stato predisposto un piano di gestione del traffico per garantire la sicurezza e il regolare svolgimento dell’evento. La strada interessata è stata chiusa al traffico in alcune fasce orarie, con deviazioni segnalate per i veicoli in transito. Sono state adottate misure di controllo e presenza di personale per monitorare la situazione lungo il percorso.

Tempo di lettura: 2 minuti Domenica 26 aprile, in occasione del transito del bus scoperto del Benevento Calcio per le strade cittadine nell’ambito dei festeggiamenti per la vittoria del campionato di Lega Pro, con attuazione graduale e progressiva a partire dalle ore 20:00 ci sarà la sospensione momentanea della circolazione per il tempo necessario all’avvenuto transito su tutte le arterie interessate dal passaggio del corteo che partirà alle ore 20:30 dallo Stadio Vigorito per farvi rientro a fine percorso. Il bus attraverserà le seguenti strade: via Casselli, via Cavour, via Cocchia, via Napoli (nel tratto da incrocio con via Piccinato ad...🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Sfilata col bus scoperto: ecco il dispositivo del traffico Notizie correlate Scafatese promossa in C, tifosi pronti alla festa: domenica sfilata con il bus scoperto, il percorsoTempo di lettura: < 1 minuto Una data da segnare sul calendario per l’intera Scafati. Varato il dispositivo del traffico per la Fiera di San Giuseppe 2026Tempo di lettura: 2 minutiIn occasione dell’edizione 2026 della Fiera di San Giuseppe, in programma presso l’area retrostante lo Stadio Vigorito da... Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Benevento si tinge di giallorosso: festa in città con il Benevento Calcio in trionfo sul pullman scoperto; A Benevento si prepara la festa; Strega, ecco il percorso del bus scoperto con la squadra: la città si prepara ad accogliere la grande festa giallorossa; Benevento, 22-04-2026 18:29. Napoli, in caso di scudetto ecco quando ci sarà la sfilata col bus scoperto: il programmaVenerdì l’ultima partita di campionato per il Napoli che sull’ultimo scalino prima del tricolore si troverà un Cagliari già salvo. Gli azzurri saranno campioni in caso di successo o di pareggio con co ... msn.com