Il Parco nazionale delle Cinque Terre sarà il responsabile di un progetto europeo dedicato alla salvaguardia degli insetti impollinatori. Il piano prevede azioni specifiche per proteggere le specie di api, farfalle e altri insetti fondamentali per la riproduzione delle piante. Il progetto coinvolgerà diverse regioni e mira a promuovere pratiche sostenibili e la conservazione degli habitat naturali. La collaborazione tra enti europei si concentrerà su interventi concreti per rafforzare le popolazioni di impollinatori.

Il Parco nazionale delle Cinque Terre sarà capofila di un progetto europeo per salvare gli insetti impollinatori. Al lavoro, PollinALP, parteciperanno undici partner internazionali provenienti da Italia, Francia, Austria, Germania e Slovenia, 57 osservatori, tra cui la Convenzione delle Alpi. La durata è di 36 mesi per un valore complessivo di quasi tre milioni. L’obiettivo è sviluppare per la prima volta un approccio condiviso tra i territori per ripristinare, migliorare e connettere gli habitat degli impollinatori, contrastando frammentazione ecologica, perdita di habitat e riduzione della biodiversità. Il progetto lavorerà alla... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Insetti impollinatori. Un piano per salvarli. Parco 5 Terre capofila

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