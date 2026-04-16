Terre di Gaza Terre di Calabria | mostra al Parco Ecolandia

Sabato 18 aprile alle 10:30, presso il Forte Gullì di Ecolandia a Reggio Calabria, si terrà l’inaugurazione della mostra intitolata “Terre di Gaza, Terre di Calabria”. L’esposizione è curata da Costanza Ferrini e Batool Abu Akleen e si propone di mettere in relazione due territori situati ai lati opposti del Mar Mediterraneo. L’evento si svolge nel contesto di un progetto artistico che mira a creare un collegamento tra le due sponde.

Sabato 18 aprile alle ore 10,30, il Forte Gullì di Ecolandia a Reggio Calabria inaugura la mostra “Terre di Gaza, Terre di Calabria”, progetto artistico di Costanza Ferrini e Batool Abu Akleen volto a costruire un ponte ideale tra le due sponde del Mediterraneo. L’iniziativa è promossa dal Parco.🔗 Leggi su Reggiotoday.it Notizie correlate Parco Nazionale al cambio di guardia. Terre d’Emilia: "Grazie a Giovanelli"Il Parco Nazionale dell’Appennino Tosco Emiliano si avvia al primo ‘cambio di guardia’ dopo l’esperienza sotto la Presidenza del prof. Giappone estrae terre rare da motori rottamati per ridurre la dipendenza dalla cina: ogni motore di veicolo elettrico contiene 1,5 kg di terre rarel’analisi odierna mette in evidenza la posizione del giappone rispetto alle terre rare, le nuove misure cinesi e le dirette implicazioni sui settori... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: I costi delle guerre sempre più insostenibili anche in Israele; Sabato 18 aprile ore 10:30 inaugura a Ecolandia la mostra Terre di Gaza, Terre di Calabria; Il Festival delle Terre: protagonisti l’ecologia, i diritti e la sovranità alimentare; Zaki: I cristiani del Libano sono nel mirino di Israele, come a Gaza, ma non lasceranno le loro terre. Reggio Calabria, il 18 aprile la mostra Terre di Gaza, Terre di Calabria | INFOSabato 18 aprile alle ore 10:30, il Forte Gullì di Ecolandia a Reggio Calabria inaugura la mostra Terre di Gaza, Terre di Calabria, progetto artistico di Costanza Ferrini e Batool Abu Akleen volto a ... strettoweb.com Terre des Hommes, 'Gaza inferno delle bambine'Si stima che dal 7 ottobre 2023 quasi 7 vittime su 10 a Gaza, sono donne, bambine e ragazze. Sarebbero oltre 38mila quelle che hanno perso la vita. E UnWomen calcola che più di 78mila sono rimaste ... ansa.it Reggio Calabria, il 18 aprile la mostra "Terre di Gaza, Terre di Calabria" | INFO - facebook.com facebook