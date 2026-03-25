Api farfalle e mosche | quali sono i principali insetti impollinatori e il loro fondamentale ruolo per l'ecosistema

Gli insetti impollinatori come api, farfalle e mosche svolgono un ruolo cruciale nella riproduzione delle piante, contribuendo alla fertilizzazione di molte specie vegetali. Questi animali sono coinvolti nel trasferimento del polline da un fiore all’altro, favorendo la produzione di frutti e semi. La loro presenza è essenziale per mantenere l’equilibrio degli ecosistemi e la biodiversità delle aree naturali.

Api, farfalle, mosche e tanti altri insetti (anche insospettabili) sono fondamentali per l’impollinazione e la riproduzione delle piante. Ma tra pesticidi, perdita di habitat e clima che cambia, sono sempre più a rischio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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