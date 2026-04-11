Durante la notte, un'auto ha inseguito un veicolo lungo le strade tra Vallefoglia e Bottega. La Golf coinvolta nel tentativo di fuga è uscita di strada e si è ribaltata, lasciando il giovane conducente di 25 anni in condizioni critiche. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, mentre le forze dell'ordine hanno avviato le indagini per chiarire i dettagli dell'incidente.

VALLEFOGLIA - Notte di paura tra Vallefoglia e Bottega, dove una fuga in auto terminata con un violento incidente ha lasciato un giovane di 25 anni in gravi condizioni. Il ragazzo, residente nella zona, viaggiava sul sedile posteriore di una Volkswagen Golf che, intorno alle 4 della notte tra venerdì e sabato, non si è fermata all’alt imposto dai carabinieri durante un normale controllo stradale. La fuga al posto di blocco Tutto è iniziato lungo via Roma, a Montecchio, dove una pattuglia dei carabinieri della compagnia di Pesaro stava effettuando uno dei consueti controlli del fine settimana, intensificati per il maggiore traffico notturno. Alla vista della paletta, il conducente della Golf ha però avuto una reazione inattesa: invece di fermarsi, ha premuto sull’acceleratore, imboccando la strada in direzione Urbino.🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

© Corriereadriatico.it - Non si ferma all'alt, folle inseguimento nella notte. Poi la Golf esce di strada e si ribalta: grave un giovane di 25 anni a Vallefoglia

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Non si ferma all’alt dei carabinieri, l’inseguimento e poi si ribalta: chi c’era alla guida dell’autoUna fuga spericolata, durata diversi minuti e sviluppatasi lungo strade trafficate e percorsi secondari, ha tenuto con il fiato sospeso un intero...