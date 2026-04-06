Non si ferma all’alt dei carabinieri l’inseguimento e poi si ribalta | chi c’era alla guida dell’auto

Durante un inseguimento iniziato con un controllo dei carabinieri, l’autista di un’auto ha deciso di non fermarsi, dando così il via a una fuga che si è protratta per diversi minuti attraverso strade trafficate e percorsi secondari. Alla fine, il veicolo ha perso il controllo e si è ribaltato, creando un momento di grande tensione in tutta la zona. Sono in corso accertamenti per identificare chi fosse alla guida.

Una fuga spericolata, durata diversi minuti e sviluppatasi lungo strade trafficate e percorsi secondari, ha tenuto con il fiato sospeso un intero territorio. Scene da film, con sorpassi azzardati, velocità elevate e manovre pericolose, hanno messo a rischio automobilisti e passanti in una mattinata che sembrava iniziata come tante altre. A inseguire il veicolo in fuga, i carabinieri, impegnati in un intervento che si è trasformato rapidamente in una corsa contro il tempo per evitare conseguenze ben più gravi. Il traffico quotidiano, fatto di pendolari e famiglie in movimento, è stato improvvisamente sconvolto da un’auto lanciata a tutta velocità. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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Bergamo, non si ferma all'alt dei carabinieri: l'inseguimento a folle velocità e l'arrestoI carabinieri di Bergamo hanno arrestato un 39enne per resistenza a pubblico ufficiale.

FUGGE ALL’ALT DEI CARABINIERI, INSEGUITO ED ARRESTATO UNO STRANIERO | 14/03/2026

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Non si ferma all'alt e scappa: la folle fuga a 140 all'ora tra semafori rossi e contromanoL'inseguimento ad alta velocità tra i comuni dell'hinterland bergamasco alla vigilia di Pasqua: arrestato un uomo ... today.it

Non si ferma all’alt, il folle inseguimento tra sorpassi a 140 all'ora e semafori rossi VIDEOSorpassi azzardati, strade imboccate contromano, semafori rossi e velocità fino a circa 140 all'ora. È stato un inseguimento al cardiopalma quello di ... ilgazzettino.it

Olbia, 05.04.2026 Ci sono momenti in cui la vita si ferma. Momenti in cui una tragedia improvvisa travolge una famiglia, lasciando solo macerie di dolore e un vuoto che spegne ogni forza. In quel vuoto, purtroppo, è rimasta anche lei: Mia. Non siamo qui per ra facebook

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