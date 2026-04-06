Non si ferma all’alt dei carabinieri l’inseguimento e poi si ribalta | chi c’era alla guida dell’auto

Da caffeinamagazine.it 6 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante un inseguimento iniziato con un controllo dei carabinieri, l’autista di un’auto ha deciso di non fermarsi, dando così il via a una fuga che si è protratta per diversi minuti attraverso strade trafficate e percorsi secondari. Alla fine, il veicolo ha perso il controllo e si è ribaltato, creando un momento di grande tensione in tutta la zona. Sono in corso accertamenti per identificare chi fosse alla guida.

Una fuga spericolata, durata diversi minuti e sviluppatasi lungo strade trafficate e percorsi secondari, ha tenuto con il fiato sospeso un intero territorio. Scene da film, con sorpassi azzardati, velocità elevate e manovre pericolose, hanno messo a rischio automobilisti e passanti in una mattinata che sembrava iniziata come tante altre. A inseguire il veicolo in fuga, i carabinieri, impegnati in un intervento che si è trasformato rapidamente in una corsa contro il tempo per evitare conseguenze ben più gravi. Il traffico quotidiano, fatto di pendolari e famiglie in movimento, è stato improvvisamente sconvolto da un’auto lanciata a tutta velocità. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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