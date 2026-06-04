Insegnante collocato in graduatoria escluso dall’assegnazione dell’incarico vince la causa di lavoro

Notizia in breve

Un insegnante collocato in graduatoria è stato escluso dall’assegnazione di un incarico di supplenza annuale. Il Tribunale di Rimini ha stabilito che il docente aveva diritto al recupero del punteggio e alla supplenza stessa, annullando la decisione di esclusione. La sentenza riguarda un caso di inadempienza rispetto alle procedure e ai diritti previsti per i precari nelle assegnazioni di incarichi scolastici. La decisione si riferisce a un contenzioso legale in ambito scolastico.