Insegnante collocato in graduatoria escluso dall’assegnazione dell’incarico vince la causa di lavoro
Un insegnante collocato in graduatoria è stato escluso dall’assegnazione di un incarico di supplenza annuale. Il Tribunale di Rimini ha stabilito che il docente aveva diritto al recupero del punteggio e alla supplenza stessa, annullando la decisione di esclusione. La sentenza riguarda un caso di inadempienza rispetto alle procedure e ai diritti previsti per i precari nelle assegnazioni di incarichi scolastici. La decisione si riferisce a un contenzioso legale in ambito scolastico.
“Una sentenza destinata a lasciare il segno nel mondo della scuola”. A commentare la sentenza arrivata dal Tribunale di Rimini in merito al riconoscimento ottenuto da un docente precario sul diritto alla supplenza annuale ingiustamente negata, al recupero del punteggio e al riconoscimento delle. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
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