Bimbo con due mamme ma per il Comune ne aveva una sola escluso dall’asilo | il Tar smonta la graduatoria dei nidi di Ancona

Un bambino cresciuto con due madri è stato escluso dall’asilo comunale di Ancona a causa di una discrepanza tra i documenti ufficiali e la realtà familiare. La graduatoria dei nidi ha infatti preso in considerazione solo una delle due figure materne, determinando la sua esclusione. Il Tribunale Amministrativo Regionale ha poi respinto la revisione della graduatoria, evidenziando come la burocrazia abbia gestito la situazione senza riconoscere pienamente la composizione familiare del bambino.

ANCONA - Un bambino con due madri. Ma per la burocrazia, solo una contava davvero. E così, per un semplice punteggio in graduatoria, è esploso un caso che oggi segna un precedente importante. A mettere la parola fine è il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche, che ha dichiarato.🔗 Leggi su Anconatoday.it

Notizie correlate

Leggi anche: Ancona, ha due mamme, il bimbo escluso dall?asilo: «Noi discriminate, abbiamo vinto al Tar»

È figlio di due mamme, il Comune: “Niente asilo”. Loro vanno al Tar e vinconoAncona, 30 aprile 2026 – Nido negato a un bimbo figlio di due mamme per un punteggio ‘tagliato’: il Tar dà ragione alla famiglia e boccia il Comune.

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: È figlio di due mamme, il Comune: Niente asilo. Loro vanno al Tar e vincono; Ancona, ha due mamme, il bimbo escluso dall’asilo: Noi discriminate, abbiamo vinto al Tar; Coppie omosessuali e adozione: tutte le domande che restano aperte; Ogni bambino è unico: parlano Elettra Griesi e le mamme due bimbe con trisomia 18.

Ancona, bimbo figlio di due mamme escluso dall'asilo comunale. Loro vanno al Tar e vincono. «Graduatoria illegittima»Nel punteggio è stata riconosciuta solo la posizione lavorativa della mamma biologica e formalmente registrata come genitore all’anagrafe. Nel 2022 il Comune aveva riconosciuto tutti i requisiti per l ... corriere.it

È figlio di due mamme, il Comune: Niente asilo. Loro vanno al Tar e vinconoPunteggio agevolato riconosciuto soltanto a genitori entrambi lavoratori. All’anagrafe è tale la madre biologica ma non la compagna, unita civilmente. I giudici: Esclusione illegittima. Le due don ... msn.com

Così il tribunale ha concesso il bimbo alla coppia italiana. I genitori biologici fecero causa all’istituto per fragili. Interrogazioni al governo - facebook.com facebook

Bimbo morto all'asilo nido, l'esito dell'autopsia: "Agonia di quasi 5 minuti" x.com