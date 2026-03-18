Orti urbani pubblicata la graduatoria per l’assegnazione dei lotti comunali dell’anno

Sul sito del Comune di Bergamo è stata resa pubblica la graduatoria definitiva per l’assegnazione degli orti urbani comunali per il 2026. La lista riguarda i lotti disponibili su terreni di proprietà comunale e indica i vincitori dell’assegnazione di quest’anno. La pubblicazione si riferisce esclusivamente ai risultati ufficiali dell’assegnazione, senza ulteriori commenti o analisi.

Bergamo. È stata pubblicata sul sito del Comune di Bergamo la graduatoria definitiva per l’ assegnazione degli orti su terreni di proprietà comunale per l’anno 2026. Questa sarà utilizzata non solo per l’assegnazione dei 34 lotti previsti dal bando attuale, ma anche per tutti i posti che si renderanno disponibili entro il 31 dicembre 2027. La sua validità è quindi estesa nel tempo e consentirà di coprire nuove disponibilità legate alla cessazione naturale dei contratti in corso, al verificarsi di eventuali cause di decadenza previste dal Regolamento comunale per la gestione degli orti urbani, oppure alla messa a disposizione di nuovi lotti a seguito di interventi di realizzazione o riqualificazione degli spazi verdi. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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