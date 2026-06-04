Ingresso gratuito nei musei archeologici nazionali di Chieti | c' è Domenica al museo

Da chietitoday.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Domenica 7 giugno, i musei archeologici nazionali di Chieti, Villa Frigerj e La Civitella, offriranno l’ingresso gratuito nell’ambito dell’iniziativa “Domenica al museo”, che si svolge ogni prima domenica del mese. L’ingresso gratuito riguarda tutte le sezioni e le aree espositive delle due strutture. L’evento si ripete mensilmente con lo scopo di promuovere l’accesso ai beni culturali. Non sono previste altre iniziative o attività specifiche per questa giornata.

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Ingresso gratuito nei musei archeologici nazionali di Chieti Villa Frigerj e La Civitella, domenica 7 giugno, in occasione dell'iniziativa Domenica al museo, che ricorre ogni prima domenica del mese.  Un'occasione per scoprire le collezioni incentrate sui popoli italici che hanno vissuto in terra. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

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