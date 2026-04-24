Ingresso gratuito nei musei archeologici di Chieti sabato 25 aprile

Sabato 25 aprile, in occasione della festa della Liberazione, i musei archeologici nazionali di Chieti, Villa Frigerj e La Civitella, saranno aperti senza biglietto d’ingresso. La decisione riguarda anche tutti gli altri luoghi statali dedicati alla cultura, che offriranno l’accesso gratuito in quella giornata. La manifestazione permette ai visitatori di scoprire le collezioni archeologiche senza costi e di partecipare alle attività programmate.

Ingresso gratuito nei due musei archeologici nazionali di Chieti sabato 25 aprile. Nel giorno della festa della liberazione, Villa Frigerj e La Civitella saranno aperti e gratuiti come tutti gli altri luoghi statlai della cultura.Proprio alle spalle del museo archeologico di Villa Frigerj, si.🔗 Leggi su Chietitoday.it Notizie correlate Ingresso gratuito nei musei archeologici di Chieti a Pasqua, aperture straordinarie per il Lunedì dell'AngeloDoppia apertura, a Pasqua e Pasquetta, dei musei nazionali archeologici di Chieti La Civitella e Villa Frigerj. Cultura: domenica ingresso gratuito nei musei civici e nei siti archeologici di Roma CapitaleIngresso gratuito per tutti domenica primo marzo, prima domenica del mese, nei siti del sistema musei di Roma Capitale e in alcune aree archeologiche... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Musei Civici: ingresso gratuito sabato 25 aprile, Festa della Liberazione; Docenti, ingressi gratis in musei e siti di interesse culturale: come fare; Beni culturali, Scarpinato: Tornano le giornate di ingresso gratuito nei musei e nei parchi archeologici della Regione; Festa della Liberazione, ingresso gratuito nei musei statali della Toscana. Rinnovate le giornate di ingresso gratuito nei musei sicilianiLa Regione Siciliana rinnova l’iniziativa delle giornate di ingresso gratuito nei musei e nei luoghi della cultura regionali in occasione delle principali festività nazionali: il 25 aprile, il 2 giugn ... womenews.net Ingresso gratuito nei musei archeologici di Chieti sabato 25 aprileIngresso gratuito nei due musei archeologici nazionali di Chieti sabato 25 aprile. Nel giorno della festa della liberazione, Villa Frigerj e La Civitella saranno aperti e gratuiti come tutti gli altri ... chietitoday.it Orario continuato dalle 10 alle 19 per visitare e riscoprire il Complesso museale dell’antico Spedale, sabato ingresso gratuito al Museo Archeologico Nazionale - facebook.com facebook SCONTI FINO STAGIONE! -Giovedì 23 aprile 5 tulipani/allium inclusi nel buono d’ingresso (anziché 2!) -Da venerdì fino a fine stagione INGRESSO GRATUITO e libero: non serve prenotazione! -Anche 25 aprile e 26 aprile aperto con ingresso gratuito senza bi x.com