Ingegneri di Terni alle urne | 15 candidati per il nuovo consiglio
Quindici ingegneri di Terni si sono presentati alle urne per il rinnovo del nuovo consiglio. Durante la campagna, sono state poste domande sui candidati e sui progetti proposti dalle due liste in competizione. Le schede elettorali sono state compilate e consegnate dai cittadini. I candidati hanno espresso le proprie idee e programmi in incontri pubblici e attraverso materiali distribuiti ai potenziali elettori.
? Domande chiave Chi sono i candidati che si sfidano per il nuovo consiglio?. Quali progetti propongono le due liste in competizione?. Come cambieranno le relazioni con le istituzioni locali dopo il voto?. Perché questo rinnovo influenzerà i cantieri del comprensorio ternano?.? In Breve Votazioni coinvolgono professionisti iscritti alle sezioni A e B dell'Ordine.. Lista Duili-Donnini contrapposta alla compagine di Pluchino e Illuminati.. Nuovo mandato quadriennale 2026-2029 seguirà la gestione di Marco Sperandei.. Decisioni influenzeranno relazioni istituzionali e studi tecnici nel comprensorio ternano.. Le urne dell’Ordine degli ingegneri di Terni sono già aperte per definire la nuova guida che guiderà la categoria nel quadriennio 2026-2029, con quindici professionisti pronti a mettersi in gioco per il rinnovo del consiglio provinciale. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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