Ingegneri di Terni alle urne | 15 candidati per il nuovo consiglio

Notizia in breve

Quindici ingegneri di Terni si sono presentati alle urne per il rinnovo del nuovo consiglio. Durante la campagna, sono state poste domande sui candidati e sui progetti proposti dalle due liste in competizione. Le schede elettorali sono state compilate e consegnate dai cittadini. I candidati hanno espresso le proprie idee e programmi in incontri pubblici e attraverso materiali distribuiti ai potenziali elettori.