Infortuni sul lavoro in aumento | morti raddoppiati nel primo quadrimestre la Uil chiede risposte
Nel primo quadrimestre del 2025, sono stati registrati sei decessi sul lavoro, rispetto ai tre dello stesso periodo dell’anno precedente. La crescita degli incidenti mortali si evidenzia in città e provincia. La Uil ha richiesto risposte concrete alle autorità competenti, sottolineando l’aumento dei casi rispetto all’anno passato. I dati indicano un incremento delle vittime sul lavoro in questo periodo.
Gli incidenti sul lavoro non si fermano. Nel primo quadrimestre del 2025 gli infortuni mortali in città e provincia sono raddoppiati: sei casi contro i tre registrati nello stesso periodo dell'anno precedente. Lo certificano i dati dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
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