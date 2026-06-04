Infortuni sul lavoro in aumento | morti raddoppiati nel primo quadrimestre la Uil chiede risposte

Nel primo quadrimestre del 2025, sono stati registrati sei decessi sul lavoro, rispetto ai tre dello stesso periodo dell’anno precedente. La crescita degli incidenti mortali si evidenzia in città e provincia. La Uil ha richiesto risposte concrete alle autorità competenti, sottolineando l’aumento dei casi rispetto all’anno passato. I dati indicano un incremento delle vittime sul lavoro in questo periodo.

Gli incidenti sul lavoro non si fermano. Nel primo quadrimestre del 2025 gli infortuni mortali in città e provincia sono raddoppiati: sei casi contro i tre registrati nello stesso periodo dell'anno precedente. Lo certificano i dati dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Sicurezza sul lavoro, è emergenza nel Cesenate: impennata di infortuni e decessi raddoppiatiNel Cesenate si registra un aumento significativo di infortuni e decessi sul lavoro, con i numeri che si sono raddoppiati rispetto agli anni...

Dati Inail, Roberto Capobianco, (Conflavoro): “Nel primo trimestre 2026 infortuni in aumento ma morti in calo"Nel primo trimestre del 2026, i dati Inail mostrano un incremento delle denunce di infortunio sul lavoro rispetto allo stesso periodo dell’anno...

Temi più discussi: Infortuni sul lavoro: il 2026 conferma che il rischio non arretra; Solo la prevenzione può ridurre gli incidenti sul lavoro; Infortuni sul lavoro in lieve crescita nel 2005, +0,83%; Gratuito patrocinio per chi subisce gravi infortuni sul lavoro: la nuova proposta.

Rivalutata la rendita INAIL per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nei settori dell'industria, della navigazione e in agricoltura. I nuovi valori saranno in vigore dal 1° luglio 2026 - Leggi e prassi / Pubblico, Ministero del Lavoro e… x.com

Inail: in 4 mesi infortuni sul lavoro +6,4% ma decessi in calo del 4,5%Roma, 4 giu. (askanews) – Le denunce di infortunio, comprese quelle relative a studenti, pervenute complessivamente all’Inail entro aprile 2026 sono state 204.573, in aumento del 6,4% rispetto alle 19 ... askanews.it

Inail: +5,2% infortuni lavoro, -7,7% decessi e +17,7% malattie in mesi 2026+7,2% infortuni studenti, -54% in percorsi formazione-lavoro (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 4 giu - Le denunce di infortunio sul lavoro - al ... ilsole24ore.com

Settimana Domande Semplici e Thread di Infortuni reddit