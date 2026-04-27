Sicurezza sul lavoro è emergenza nel Cesenate | impennata di infortuni e decessi raddoppiati

Nel Cesenate si registra un aumento significativo di infortuni e decessi sul lavoro, con i numeri che si sono raddoppiati rispetto agli anni precedenti. La Giornata mondiale per la sicurezza e la salute sul lavoro, celebrata il 28 aprile, viene utilizzata dalla Cisl Romagna per evidenziare la situazione e ribadire l’importanza di intervenire per migliorare le condizioni di sicurezza nelle attività lavorative.

La Giornata mondiale per la sicurezza e la salute sul lavoro, che si celebra ogni anno il 28 aprile, è per la Cisl Romagna un momento di riflessione e di rinnovato impegno verso un obiettivo irrinunciabile: la tutela della vita e della dignità di ogni lavoratore. Non solo una commemorazione per.🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Norme UNI sulla salute e la sicurezza sul lavoro, sottoscritta la convenzione per la libera consultazione; GIORNATA MONDIALE PER LA SALUTE E LA SICUREZZA SUL LAVORO; Min.Lavoro: libera consultazione delle norme UNI sulla salute e sicurezza sul lavoro; Sicurezza sul lavoro e contrasto al caporalato, sottoscritto all’Aquila un protocollo d’intesa.

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