Da oltre trent’anni, Ficarra e Picone sono una delle coppie comiche più amate del mondo dello spettacolo, dove sono impegnati su più fronti: dal cinema con Nati Stanchi che li ha visti arrivare nelle sale nel 2002, alla conduzione di programmi come Striscia L a Notizia. Chi sono mogli di Ficarra e Picone. Stasera vedremo gli artisti siciliani ospiti a Che Tempo Che Fa, in onda sul Nove. Nei primi anni Novanta, Salvo e Valentino si conoscono a Taormina in un villaggio turistico, dove Ficarra lavorava, mentre Picone si trovava in vacanza. Da quel primo incontro inizia una collaborazione con Salvatore Borrello e Mauro Busalacchi fondando il gruppo Chiamata Urbana Urgente. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi sono le mogli e figli di Ficarra e Picone e cosa fanno nella vita

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