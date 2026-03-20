Il duo comico formato da Ficarra e Picone ha trasformato la maratona La Costituzione è nostra al Teatro Italia di Roma in una satira feroce contro il referendum sulla giustizia previsto per il 22 e 23 marzo. Attraverso un montaggio surreale, i due artisti hanno smontato le promesse del fronte del Sì, definendo la riforma Nordio come uno strumento che promette miracoli fisici e legali. L’intervento ha messo in luce l’assurdità di collegare il voto a soluzioni per problemi di salute cronici o alla resa forzata dei magistrati. La performance si è concentrata sull’idea che votare Sì porterebbe alla scomparsa immediata di criminali e alla guarigione di affezioni fisiche banali come l’acne o la stitichezza. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ficarra e Picone: il referendum che cura acne e fa scappare

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