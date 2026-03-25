Influenza aviaria a Milano le novità e l’analisi dell’epidemiologo

In Italia è stato rilevato il primo caso europeo di influenza aviaria H9N2 in un essere umano. L’epidemiologo ha spiegato che si tratta di un ceppo a bassa patogenicità, con pochi casi registrati nell’uomo tra il 1999 e il 2007, tutti nel Sud-Est asiatico, e l’ultimo a Hong Kong. La notizia ha suscitato attenzione tra le autorità sanitarie e gli esperti del settore.

Quanto deve preoccupare il primo caso europeo di influenza aviaria H9N2 individuato in un essere umano? “L’H9N2 è un ceppo a bassa patogenicità: dal ’99 al 2007 non ci sono stati nell’uomo più di 6 casi, tutti nel Sud-Est asiatico, l’ultimo Hong Kong. Il paziente ricoverato a Milano ha contratto l’influenza aviaria all’estero, da un animale. Oltretutto la trasmissione interumana non è accertata. Ecco perché non c’è da aver paura”. Parola di Massimo Ciccozzi, epidemiologo dell’Università Campus Bio-Medico di Roma, che analizza il caso con LaSalute di LaPresse. “Oltretutto il caso è sicuramente importato, quindi io non vedo motivo di preoccupazione. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Influenza aviaria a Milano, le novità e l’analisi dell’epidemiologo Articoli correlati Su influenza aviaria mantenere alta l’attenzione, l’analisi del virologoLa notizia del primo caso umano di influenza aviaria H9N2 in Europa, rilevato a Milano, è “un evento che richiede attenzione, ma non allarmismo. L’epidemiologo Rezza: “Caso lombardo è primo contagio umano da aviaria in Italia”Il caso di infezione da virus influenzale A(H9N2) di origine animale (aviaria) a bassa patogenicità identificato in un uomo in Lombardia, è “il primo... Altri aggiornamenti su Influenza aviaria Temi più discussi: Emergenze epidemiche negli animali. In arrivo il nuovo Piano nazionale 2026-2030 per rafforzare prevenzione e risposta; Aviaria, individuato in Lombardia il primo caso europeo; Influenza aviaria, Ecdc: il virus si adatta e impara a eludere le difese immunitarie; Uova, prezzo +68% in 14 mesi senza motivi. Chi incassa davvero. Aviaria: dai sintomi al contagio e quanto è pericolosa. In Lombardia il primo caso umano di H9N2Le Faq aggiornate dell'Istituto Superiore di Sanità. Pregliasco: evento che richiede attenzione ma non allarmismo ... quotidiano.net Nuovo ceppo di influenza aviaria, primo caso a Milano. Bertolaso: Non si rilevano criticitàÈ successo a Malpensa qualche giorno fa, un ragazzo appena 20enne presentava forti segni influenzali. Al momento si trova in isolamento. Questa variante non si trasmetto attraverso il contatto umano. quibrescia.it C’è il primo caso umano di influenza #aviaria H9N2 in Europa. Il contagio è stato rilevato in Lombardia e riporta sotto i riflettori il legame tra salute umana e allevamenti intensivi. A comunicarlo è il Ministero della Salute, che conferma che l’infezione è stata con - facebook.com facebook Il caso di infezione da virus influenzale A(H9N2) di origine animale (aviaria) a bassa patogenicità in un uomo in Lombardia è "il primo caso di influenza aviaria umano mai diagnosticato in Italia. Lo afferma all'ANSA l'epidemiologo Gianni Rezza #ANSA x.com