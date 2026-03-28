Un altro focolaio di influenza aviaria in Toscana volatili abbattuti Le istruzioni dell’Asl

In Toscana è stato segnalato un nuovo focolaio di influenza aviaria H5N1. Le autorità sanitarie hanno abbattuto alcuni volatili nelle zone colpite. L’Asl ha diffuso nuove istruzioni per contenere la diffusione del virus e monitorare la situazione nelle aree interessate. La notizia si riferisce a un episodio verificatosi a Subbiano, in provincia di Arezzo, il 28 marzo 2026.

Subbiano (Arezzo), 28 marzo 2026 – Un focolaio di influenza aviaria H5N1 è stato individuato in un allevamento nella provincia di Arezzo, a Subbiano, grazie agli accertamenti diagnostici eseguiti dal Centro di referenza nazionale per l’influenza aviaria dell’ Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie. Dopo la risposta di positività arrivata dai laboratori è scattato il protocollo previsto in questi casi. Molto basso il rischio di trasmissione all’uomo, ricorda l’Asl, che in ogni caso ripropone le indicazioni utili per gli allevatori e per i cittadini. Non vi sono rischi per il consumo di carne e uova se manipolate correttamente e cotte. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Un altro focolaio di influenza aviaria in Toscana, volatili abbattuti. Le istruzioni dell’Asl Articoli correlati Focolaio di influenza aviaria a Campi Bisenzio: abbattuti circa un migliaio di volatili in 12 oreAvviati tempestivi accertamenti sanitari anche sui lavoratori dell’azienda anche se è ad oggi assai raro il passaggio del virus all'uomo CAMPI... Focolaio di influenza aviaria in Toscana, scattano i protocolli dell’Asl: “Ma il rischio di contagio umano è bassissimo”San Giuliano Terme (Pisa), 31 gennaio 2026 – Scovato e circoscritto un focolaio di influenza aviaria all’interno di un piccolo allevamento familiare... Aggiornamenti e notizie su Un altro focolaio di influenza aviaria... Temi più discussi: Caso di aviaria in un allevamento a Campi Bisenzio: soppressi mille volatili in 12 ore; In allerta senza allarmismi: In Toscana non risultano casi e zero contatti legati al focolaio; Primo caso di dengue della stagione. Ecco i virus in arrivo; Aviaria in allevamento, attivate zone di protezione e sorveglianza nel raggio di 10 km. Influenza aviaria in Toscana: caso in un allevamento di Campi Bisenzio. Soppressi 1000 volatiliUn caso di influenza aviaria in un allevamento a Campi Bisenzio (Firenze) ha fatto scattare un'ingente operazione veterinaria con la soppressione di 1.000 volatili in circa 12 ore ... firenzepost.it Focolaio di influenza aviaria a Campi Bisenzio: abbattuti circa un migliaio di volatili in 12 oreCAMPI BISENZIO - Un caso di influenza aviaria è stato registrato a Campi Bisenzio in un allevamento di volatili in parte destinati alla macellazione e in parte al ripopolamento per scopi venatori. Gli ... msn.com Torna il virus Dengue in Toscana: due casi nelle ultime ore - facebook.com facebook "DE&I Strategy": la Asl Toscana sud est traccia la rotta per una sanità inclusiva e di eccellenza - x.com