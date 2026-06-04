Infiorata di Genzano 2026
Dal 12 al 15 giugno si svolge la 248esima infiorata di Genzano, che quest'anno celebra anche gli 80 anni della Repubblica italiana. L'evento prevede la decorazione delle strade con composizioni floreali e coinvolge numerosi partecipanti. La manifestazione si svolge nel centro storico e rappresenta una tradizione consolidata nel territorio. La manifestazione è aperta al pubblico e si svolge in vari punti della città.
L'Infiorata di Genzano raggiunge la 248esima edizione e celebra gli 80 anni della Repubblica italiana dal 12 al 15 giuigno. Tema di questa edizione sarà infatti “Fiorita nella pace: 80 anni della Repubblica italiana”.Il programmaVenerdì 12 giugnoOre 6.00 – Cortile comunale“Spelluccamento” dei. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Infiorata Genzano di Roma
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Temi più discussi: Dal 13 al 15 giugno la 248ª edizione della Tradizionale Infiorata di Genzano di Roma; Lazio, ecco dove si celebra la tradizionale Infiorata ma senza i fiori: è una festa unica in tutta la regione; Spello, tra distese fiorite e magia: guida all’Infiorata 2026; A giugno per 3 giorni questa città alle porte di Roma si trasforma in un vero paradiso di colori e natura.
...e dopo l'infiorata dei ragazzi alcuni dei nostri soci, che realizzano figurativi, di nuovo al lavoro per la Tradizionale infiorata 2026... Buon lavoro a tutti i Maestri Infioratori genzanesi impegnati #associazioneaccademiadeimaestriinfioratoridigenzanodiroma #lab facebook
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