Infiorata di Genzano 2026

Da romatoday.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Dal 12 al 15 giugno si svolge la 248esima infiorata di Genzano, che quest'anno celebra anche gli 80 anni della Repubblica italiana. L'evento prevede la decorazione delle strade con composizioni floreali e coinvolge numerosi partecipanti. La manifestazione si svolge nel centro storico e rappresenta una tradizione consolidata nel territorio. La manifestazione è aperta al pubblico e si svolge in vari punti della città.

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L'Infiorata di Genzano raggiunge la 248esima edizione e celebra gli 80 anni della Repubblica italiana dal 12 al 15 giuigno. Tema di questa edizione sarà infatti “Fiorita nella pace: 80 anni della Repubblica italiana”.Il programmaVenerdì 12 giugnoOre 6.00 – Cortile comunale“Spelluccamento” dei. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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Infiorata Genzano di Roma

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