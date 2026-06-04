Infiorata di Genzano 2026

Notizia in breve

Dal 12 al 15 giugno si svolge la 248esima infiorata di Genzano, che quest'anno celebra anche gli 80 anni della Repubblica italiana. L'evento prevede la decorazione delle strade con composizioni floreali e coinvolge numerosi partecipanti. La manifestazione si svolge nel centro storico e rappresenta una tradizione consolidata nel territorio. La manifestazione è aperta al pubblico e si svolge in vari punti della città.