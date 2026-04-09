Paduli i meravigliosi mosaici di fiori sulla vita di Gesù per l’infiorata 2026

A Paduli si sta preparando per l’infiorata 2026, un evento che coinvolge la creazione di mosaici di fiori dedicati alla vita di Gesù. L’evento rappresenta un rito collettivo di devozione, considerato un momento che unisce e rafforza le comunità locali. La manifestazione, che richiede tempo e impegno, coinvolge volontari e artisti che realizzano opere di grande precisione e colore. Gli elementi floreali saranno disposti in modo da ricostruire scene religiose e simboliche, creando uno spettacolo visivo di grande impatto.

Tempo di lettura: 3 minuti “ Un momento di devozione, di rito collettivo che fonda le comunità e le fanno vivere”. Il parroco don Enrico Iuliano ha presentato con queste parole presso l’Oratorio San Carlo Acutis e San Rocco la nuova edizione dell’ Infiorata di Paduli giunta al trentunesimo anno. Saranno 23 i gruppi di infioratori che disegneranno con i petali scene di vita religiosa per le strade di Paduli sul tema “ Ecce Homo” ricostruendo nei meravigliosi mosaici dunque la vita di Gesù. Un posto d’onore in questo suggestivo evento è riservato ai ragazzi di Paduli che frequentano il Liceo Artistico di Benevento coordinati dalla docente Mariapia Saccone, ma anche i ragazzi della Parrocchia dell’Acr e quelli della Pro Loco. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Paduli, i meravigliosi mosaici di fiori sulla vita di Gesù per l’infiorata 2026 Istanbul, mosaici di 1600 anni svelati a Zeytinburnu: un’immersione nell’arte e nella vita della tarda antichità.Un pavimento musivo di straordinaria bellezza, risalente a 1600 anni fa, è stato scoperto nel quartiere di Zeytinburnu a Istanbul, offrendo una rara... Vangelo del 22 gennaio 2026: Gesù agisce con potenza nella vita di chi gli fa spazioMeditiamo il Vangelo del 22 gennaio 2026, iniziando la giornata con una profonda riflessione sulla Parola del Signore che ci viene offerta da don...