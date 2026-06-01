Infiorata di Noale 2026 il programma

Da veneziatoday.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L'Infiorata di Noale si terrà il 6 e 7 giugno 2026, con volontari impegnati fino a tarda notte per realizzare un tappeto floreale lungo, utilizzando fiori ed essenze naturali. La manifestazione si svolge tra le torri della città e celebra il patrono d’Italia, Francesco. La tradizione prevede la creazione artistica di tappeti decorativi temporanei, realizzati con il coinvolgimento della comunità locale.

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Tra le torri di Noale sabato 6 e domenica 7 giugno rivivi la tradizionale Infiorata. Volontari all’opera fino a tarda notte per creare con fiori ed essenze naturali il lungo tappeto floreale dedicato a Francesco, patrono d’Italia. Musica, eventi per famiglie. L’estate si colora nel borgo. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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