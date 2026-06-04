Infiltrazioni e condizionamenti della criminalità | il Consiglio dei Ministri scioglie il Comune di Sarno

Il Consiglio dei ministri ha deciso di sciogliere il Comune di Sarno a causa di infiltrazioni e condizionamenti da parte della criminalità organizzata. La decisione è stata presa dopo verifiche e indagini che hanno evidenziato la presenza di elementi di influenza criminale nelle istituzioni locali. Il provvedimento prevede lo scioglimento dell’amministrazione comunale e l’applicazione di commissari straordinari. La misura riguarda tutti i livelli di gestione del municipio.

Il Consiglio dei ministri, a quanto si apprende, ha disposto lo scioglimento del Comune di Sarno per "infiltrazioni e condizionamenti della criminalità organizzata". In aggiornamento. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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