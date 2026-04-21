Infiltrazioni criminali il Consiglio dei Ministri scioglie il Comune di Pagani | stop alle elezioni
Oggi il Consiglio dei Ministri si è riunito a Palazzo Chigi e ha deciso di sciogliere il consiglio comunale di Pagani. La decisione è stata presa a seguito di indagini riguardanti infiltrazioni criminali nel territorio. Con questa misura, le amministrative sono state interrotte e si procederà con la nomina di una commissione di accesso per verificare la situazione. La notizia è stata comunicata ufficialmente dopo il Consiglio.
Il Consiglio dei Ministri, convocato nel pomeriggio di oggi a Palazzo Chigi, ha sciolto - tra i vari provvedimenti all'ordine del giorno - il consiglio comunale di Pagani. Con tale provvedimento decadono gli organi elettivi e viene disposto il commissariamento dell'Ente. Di conseguenza, saltano.🔗 Leggi su Salernotoday.it
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