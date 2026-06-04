A Tor Cervara, un’area segnata da degrado e illegalità, si sono verificati atti di violenza e spaccio di droga. Un gruppo di persone ha aggredito e stuprato una donna di 32 anni in un luogo frequentato da immigrati e senza controllo. La zona è caratterizzata da presenza di sostanze stupefacenti e situazioni di insicurezza, creando un ambiente che mette a rischio la sicurezza dei cittadini.

Un posto dove si vedono e si sentono cose che non vorremmo far sentire ai nostri figli è un posto dove non dovrebbe vivere nessuno. Jack London, nel 1902, descriveva così i bassi fondi dell'East End di Londra. Oggi, con le stesse parole, si potrebbe descrivere il palazzo degli orrori di via Cesare Tallone: un edificio dannato, teatro di fatti di sangue, spaccio e, una settimana fa, lo stupro di gruppo di una trentaduenne. Ieri don Antonio Coluccia, da sempre in prima linea contro droga e criminalità, si è immerso in quell'inferno di rifiuti, cemento e violenza dove chi è emarginato dalla società ha costruito una comunità parallela e abusiva. I primi a sapere dell'arrivo del sacerdote sono le vedette che presidiano i piani alti dell'edificio, ormai ridotto auno scheletro di cemento armato. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Inferno a Tor Cervara. Droga, immigrati, degrado: ecco il covo del branco che ha stuprato la 32enne

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