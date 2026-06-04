Inferno a To Cercara Droga immigrati degrado | ecco il covo del branco che ha stuprato la 32enne

Da iltempo.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un gruppo di uomini ha aggredito e stuprato una donna di 32 anni in un'area nota per il degrado. La zona, frequentata da immigrati e coinvolta nel traffico di droga, è diventata un rifugio di attività illecite. Testimoni riferiscono di suoni e scene che non si vorrebbero mai vedere, e di un ambiente che non dovrebbe ospitare nessuno. La polizia sta indagando, ma l'area rimane sotto osservazione per la presenza di criminalità.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Un posto dove si vedono e si sentono cose che non vorremmo far sentire ai nostri figli è un posto dove non dovrebbe vivere nessuno. Jack London, nel 1902, descriveva così i bassi fondi dell'East End di Londra. Oggi, con le stesse parole, si potrebbe descrivere il palazzo degli orrori di via Cesare Tallone: un edificio dannato, teatro di fatti di sangue, spaccio e, una settimana fa, lo stupro di gruppo di una trentaduenne. Ieri don Antonio Coluccia, da sempre in prima linea contro droga e criminalità, si è immerso in quell'inferno di rifiuti, cemento e violenza dove chi è emarginato dalla società ha costruito una comunità parallela e abusiva. I primi a sapere dell'arrivo del sacerdote sono le vedette che presidiano i piani alti dell'edificio, ormai ridotto auno scheletro di cemento armato. 🔗 Leggi su Iltempo.it

inferno a to cercara droga immigrati degrado ecco il covo del branco che ha stuprato la 32enne
© Iltempo.it - Inferno a To Cercara. Droga, immigrati, degrado: ecco il covo del branco che ha stuprato la 32enne
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Massa, ecco da chi è composto il branco che ha ucciso Giacomo BongiorniA Massa sono stati individuati cinque giovani tra i 16 e i 20 anni coinvolti nell'omicidio di Giacomo Bongiorni.

Droga sepolta in giardino e dosi pronte per lo spaccio: il fiuto dei cani anti-droga smantella un covo a MontefalcoI Carabinieri di Foligno, con il supporto dei cani anti-droga, hanno scoperto un covo in un giardino dove erano sepolte sostanze stupefacenti e dosi...

Temi più discussi: Roma, lo stupro nel palazzo occupato a Tor Cervara; Stuprata a Roma, ecco il palazzo degli orrori: violenze, droga e spaccio. E' come entrare all’inferno; Roma fuori controllo: esplode la protesta contro Gualtieri dopo lo stupro di gruppo a Tor Cervara.

inferno a to cercaraStuprata a Roma, ecco il palazzo degli orrori: violenze, droga e spaccio. E' come entrare all’infernoDa Tor Cervara alla stazione Termini fino a Tor Bella Monaca: si allarga la rete delle ricerche degli investigatori della IV sezione della Squadra ... msn.com

Roma Tor Cervara, lo stupro e il palazzo dello scandalo. La vittima: Mi dicevano: hai visto troppa gente, morirai quiIl racconto della 32enne soccorsa da un passante dopo essere rimasta tre giorni in balìa degli occupanti del palazzo di via Tallone. Ho chiesto aiuto a chi c'era dentro, ma nessuno è intervenuto. I ... msn.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web