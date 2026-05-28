Choc a Roma sequestrata e violentata dal branco per 3 giorni nel palazzo occupato di Tor Cervara

Una donna di 32 anni, arrivata a Roma da poco più di una settimana, è stata sequestrata e violentata per tre giorni in un edificio abbandonato nella periferia est della città. La donna è stata rinchiusa in un palazzo occupato in via Cesare Tallone e costretta a subire violenze da un gruppo di persone. La vicenda è stata scoperta quando la donna è riuscita a chiedere aiuto, portando all’intervento delle forze dell’ordine.

Doveva essere una serata come tante, si è trasformata in un incubo durato tre giorni. Una donna colombiana di 32 anni, arrivata a Roma da poco più di una settimana, è stata segregata all’interno di un edificio abbandonato in via Cesare Tallone, nella periferia est della Capitale, e costretta a. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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